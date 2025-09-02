Пензенцы смогут увидеть полное лунное затмение

02.09.2025 | 19:10

7 сентября пензенцы увидят в небе полное лунное затмение. Его можно будет наблюдать из любой точки, где спутник Земли поднимется над горизонтом, сообщили специалисты Московского планетария.

В 19:27 Луна начнет погружаться в тень земного шара, а в 20:31 окажется в ней целиком и покраснеет.

При этом диск может выглядеть очень темным либо светлым - в зависимости от разных факторов, например от состояния атмосферы.

Наивысшая фаза придется на 21:12.

«В этот момент потемнение (покраснение) нашей спутницы максимально», - отметили специалисты.

Выходить из тени Луна начнет в 21:53. Затмение закончится в 23:55.