3 сентября в Пензенскую область придет осенняя прохлада

02.09.2025 | 20:30

В среду, 3 сентября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с, температура воздуха понизится.

Осеннюю погоду принесет холодный атмосферный фронт, пояснила начальник отдела прогнозирования Приволжского УГМС Светлана Иванкова.

В ночь на среду на улице будет +10...+15 градусов. В большинстве районов ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Днем столбики термометров не поднимутся выше +16...+21. В ночь на четверг в прогнозе +9...+14 градусов и небольшой дождь местами.

В народном календаре 3 сентября - Фаддей Проповедник. На Руси отмечали: если на Фаддея ясно, то того же можно ждать еще на 4 недели вперед.