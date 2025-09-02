Названа удобная для пенсионеров альтернатива договору дарения

02.09.2025 | 18:03

Оформление договора дарения, или дарственной, - один из распространенных способов передачи квартиры в собственность. Как и завещание, договор дарения требует обязательной официальной регистрации.

По словам юриста Сергея Петрова, ключевое преимущество договора дарения заключается в том, что он позволяет передать только саму квартиру, без связанных с ней долгов и обременений.

Но у дарственной есть и существенные недостатки. Если получатель квартиры не является близким родственником, он должен уплатить налог в размере 13% от кадастровой стоимости жилья.

Очевидный минус для дарителя - после передачи прав собственности он полностью утрачивает право на распоряжение имуществом. Это означает, что он может быть выселен из квартиры новым владельцем.

«Альтернатива договору дарения - договор ренты. Для пожилых людей это более безопасный способ передачи недвижимости. Это соглашение, по которому владелец передает свою квартиру другому человеку в обмен на пожизненные выплаты или содержание», - объяснил Петров.

Преимущества договора ренты очевидны. Пенсионер сохраняет за собой право пожизненного проживания в своей квартире. Новый собственник не может его выселить.

В зависимости от условий договора, пожилой человек может получать регулярные денежные выплаты или помощь с бытовыми вопросами, такими как покупка продуктов, оплата счетов и уборка.