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Общество

Перечислены последствия смешения лекарств и алкоголя

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Большинство лекарств нельзя употреблять с алкогольными напитками. Это чревато различными побочными эффектами: от снижения эффекта терапии до летального исхода.

Так, антибиотики цефалоспорины мешают выведению алкоголя из организма. Из-за этого в крови накапливается ацетальдегид (продукт распада этанола), и человек чувствует симптомы отравления, рассказала в беседе с «Известиями» врач Ольга Уланкина.

Даже если принять антибиотик и алкоголь со значительными временным лагом, это все равно окажет на печень негативное воздействие. В сочетании же это лекарство и спиртное подействуют на орган угнетающе.

Также с алкоголем нельзя совмещать прием противовирусных препаратов. Они навредят печени и поджелудочной железе. Кроме того, спиртные напитки не просто нейтрализуют действие лекарства, но и ухудшат самочувствие: поднимется температура, появится тошнота и боль в животе.

Вместе с алкогольными напитками нельзя принимать средства от аллергии. Побочный эффект у многих подобных медикаментов - сонливость. Она может усилиться и привести к спутанности сознания, нарушению координации.

Врач не рекомендовала смешивать спиртное и спазмолитики, миорелаксанты. Организм отреагирует диареей, рвотой, слабостью, головокружением.

«Последствия приема лекарств вместе с алкоголем зависят также от индивидуальных особенностей организма. В некоторых случаях даже небольшая порция спиртного может усилить действие препарата и привести к тяжелым реакциям и даже смертельному исходу», - предупредила Уланкина.

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