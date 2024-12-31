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Общество

Заключенных лишили выплаты за подписание контракта с Минобороны

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Российские заключенные не будут получать выплату за подписание контракта с Минобороны. Соответствующее постановление 28 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликован на портале правовых актов.

«Определить, что единовременные денежные выплаты не осуществляются гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы», - говорится в тексте.

Постановление вступит в силу 1 января 2025 года.

Осенью Владимир Путин подписал закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО. Ранее заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации могли освободить от уголовной ответственности только на стадии следствия и после вынесения приговора.

Так, в случае призыва или подписания контракта рассмотрение уголовного дела приостановят. Обвиняемый отправится на СВО, и при получении государственной награды, достижении предельного возраста, увольнении со службы по состоянию здоровья или после завершения боевых действий процесс закроют.

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