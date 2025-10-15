В Пензе дед доказал право на выплаты после гибели внука на СВО

15.10.2025 | 13:04

Пензенец добился признания за ним права на получение выплат после смерти внука в зоне специальной военной операции.

Пожилой мужчина представил суду доказательства того, что именно он воспитывал и содержал будущего бойца 1994 года рождения.

В свое время мать ребенка лишили родительских прав, отец погиб, и бабушка (жена истца) оформила над мальчиком опеку. С 2-летнего возраста и вплоть до ухода на военную службу по контракту внук жил с бабушкой и дедушкой, которые заботились о нем и занимались его образованием.

В рассмотрении вопроса на суде принимала участие вдова бойца, у которой осталась дочь от погибшего. По словам женщины, он неоднократно говорил, что его воспитали бабушка и дедушка.

В итоге требования истца были признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению, сообщили в Железнодорожном районном суде.