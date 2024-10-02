Подписан закон об освобождении подсудимых за участие в СВО

02.10.2024 | 18:28

Владимир Путин подписал закон об освобождении подсудимых за участие в СВО. Сообщение об этом появилось на сайте Президента РФ.

Теперь заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации могут освободить от уголовной ответственности не только на стадии следствия и после вынесения приговора, но и на стадии суда.

Так, в случае призыва или подписания контракта рассмотрение уголовного дела приостановят. Обвиняемый отправится на СВО, и при получении государственной награды, достижении предельного возраста, увольнения со службы по состоянию здоровья или после завершения боевых действий процесс закроют.

Закон не предусматривает освобождение от наказания обвиняемых в преступлениях, перечисленных в пункте 5.1 статьи 34 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», например в педофилии и терроризме.

«Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с заключением в период мобилизации, в период военного положения и в военное время отдельными категориями граждан контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», - говорится в справке государственно-правового управления.