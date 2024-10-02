Сетевое издание|18+|Среда|2 окт 2024|20:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Подписан закон об освобождении подсудимых за участие в СВО

Печать
Telegram

Владимир Путин подписал закон об освобождении подсудимых за участие в СВО. Сообщение об этом появилось на сайте Президента РФ.

Теперь заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации могут освободить от уголовной ответственности не только на стадии следствия и после вынесения приговора, но и на стадии суда.

Так, в случае призыва или подписания контракта рассмотрение уголовного дела приостановят. Обвиняемый отправится на СВО, и при получении государственной награды, достижении предельного возраста, увольнения со службы по состоянию здоровья или после завершения боевых действий процесс закроют.

Закон не предусматривает освобождение от наказания обвиняемых в преступлениях, перечисленных в пункте 5.1 статьи 34 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», например в педофилии и терроризме.

«Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с заключением в период мобилизации, в период военного положения и в военное время отдельными категориями граждан контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», - говорится в справке государственно-правового управления.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте