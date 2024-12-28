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Общество

В Пензе повышают плату за детсад и стоимость питания в школах

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С 1 января 2025 года в детсадах Пензы вырастет родительская плата за присмотр и уход за детьми, в школах - стоимость питания, сообщили в городской администрации.

В группах раннего возраста (до 3 лет) плата составит 120 рублей за ребенка в день, в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - 132 рубля (увеличение на 17,90 рубля).

Стоимость горячего питания для учеников начальной школы увеличится до 99,76 рубля. В основной и средней школе цена завтрака вырастет до 92 рублей, обеда - до 138 рублей.

«В настоящее время из-за повышения стоимости продуктов питания невозможно соблюсти среднесуточный набор пищевой продукции при формировании меню в образовательных организациях. Результаты мониторинга показывают, что по сравнению с 2019 годом цены на некоторые виды продуктов питания в 2024 году увеличились до 117%», - пояснили в мэрии.

Стоимость горячего питания для учеников 5-11 классов не изменялась с 2019 года, родительская плата в детсадах - с 2018-го.

Планируется увеличить ассортимент блюд и обеспечить более сбалансированное и полноценное меню для детей, добавили в администрации.

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