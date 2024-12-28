31 декабря в Пензенской области ожидается плюсовая температура

28.12.2024 | 14:05

В последний день уходящего 2024 года в Пензенской области ожидается облачная погода, на протяжении суток будет идти небольшой мокрый снег.

По данным специалистов Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура 31 декабря достигнет плюсовых отметок, значения станут колебаться от -3 до +2 градусов.

В целом погода будет комфортной для прогулок по ярко украшенным улицам, однако пренебрегать шарфом и перчатками не стоит: порывы юго-западного ветра достигнут 14 метров в секунду. Также следует внимательнее смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на льду.

Новогодняя ночь не испугает серьезным морозом: ртутные столбики опустятся максимум до -5 градусов, что позволит провести часть празднования на свежем воздухе. А 1 января, когда многие отправляются в гости, на протяжении целых суток и вовсе ожидается устойчивый 0.

Синоптики предупредили, что в последние дни 2024-го в Пензенский регион продолжит поступать теплый и влажный воздух с Северной Атлантики, поэтому температурный режим останется повышенным.