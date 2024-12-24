Назван возраст, в котором ребенку можно рассекретить Деда Мороза

24.12.2024 | 07:55

Вера детей в Деда Мороза способствует развитию воображения, создает ощущение доброжелательности и безопасности окружающего мира. Поэтому так важно, чтобы ребенок в возрасте до 5 лет считал Дедушку реальным персонажем.

Об этом «Газете.Ru» рассказала, педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

«Если родитель поддерживает веру вообще в мифических персонажей - леших, Бабу Ягу, Деда Мороза, то он способствует становлению детского воображения. Любая сказка помогает научиться отличать добро от зла, реальность от фантазийного мира», - пояснила она.

По словам педагога, обычно к 10 годам происходит так называемое рассекречивание Деда Мороза: ребенок понимает, что это его переодетые родители или нанятые актеры. В этот момент родителям важно вместе с ребенком откровенно порассуждать на эту тему.

Виктория Подсухина отметила, что для ребенка это открытие может стать сильным разочарованием, и задача родителей - мягко помочь ему справлиться с эмоциональными переживаниями. Следует объяснить, что подарки никто не отменяет, просто их подарят родители.

«Подобный разговор лучше всего вести с детьми от 8-10 лет и старше, когда они уже достаточно взрослые и могут сами оценить важность праздника. Стоит учитывать особенности возраста, зрелости ребенка и не рубить с плеча. Нужно помнить, что кроме воображения, в ребенке также необходимо развивать и критическое мышление. Лучше обсудить с ребенком почему люди решили поверить в Деда Мороза, почему он занимает такое важное место в культуре. Это может сподвигнуть ребенка проанализировать информацию, разобраться в ситуации, посмотреть на нее с разных сторон», - рекомендует педагог.