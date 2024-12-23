Сетевое издание|18+|Понедельник|23 дек 2024|18:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе пока не выделяют деньги на ремонт бани на ул. Ушакова

Печать
Telegram

В Пензе пока не планируют выделять деньги на ремонт бани на улице Ушакова. Помывочную закрыли в октябре этого года после распоряжения надзорных органов. Горожан предупредили: баня не будет работать до тех пор, пока не исправят нарушения.

Как оказалось, здание не отвечает санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности и труднодоступно для маломобильных граждан. Также в бане нужно отремонтировать печь, реконструировать котельную, обновить вентиляцию, электропроводку, кровлю, сантехническое оборудование.

«Хотелось бы узнать, кто и когда будет приводить в соответствие состояние бани на улице Ушакова в Монтажном? Ведь с такой формулировкой ее закрыли. Хотелось бы, чтобы отремонтировали поскорее», - написал горожанин в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

На вопрос ответили в администрации города.

«Бюджетные ассигнования на проведение ремонта вышеуказанной бани в бюджете Пензы в 2024-м и плановом периоде 2025 и 2026 годов в настоящее время не предусмотрены», - поясняется в письме, подписанном замглавы по городскому хозяйству Ильдаром Усмановым.

Ранее сообщалось, что на ремонт может потребоваться 15 млн рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте