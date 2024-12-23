В Пензе пока не выделяют деньги на ремонт бани на ул. Ушакова

23.12.2024 | 18:29

В Пензе пока не планируют выделять деньги на ремонт бани на улице Ушакова. Помывочную закрыли в октябре этого года после распоряжения надзорных органов. Горожан предупредили: баня не будет работать до тех пор, пока не исправят нарушения.

Как оказалось, здание не отвечает санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности и труднодоступно для маломобильных граждан. Также в бане нужно отремонтировать печь, реконструировать котельную, обновить вентиляцию, электропроводку, кровлю, сантехническое оборудование.

«Хотелось бы узнать, кто и когда будет приводить в соответствие состояние бани на улице Ушакова в Монтажном? Ведь с такой формулировкой ее закрыли. Хотелось бы, чтобы отремонтировали поскорее», - написал горожанин в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

На вопрос ответили в администрации города.

«Бюджетные ассигнования на проведение ремонта вышеуказанной бани в бюджете Пензы в 2024-м и плановом периоде 2025 и 2026 годов в настоящее время не предусмотрены», - поясняется в письме, подписанном замглавы по городскому хозяйству Ильдаром Усмановым.

Ранее сообщалось, что на ремонт может потребоваться 15 млн рублей.