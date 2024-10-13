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Общество

В Пензе объяснили закрытие бани на улице Ушакова

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Пензенца обеспокоило закрытие бани № 9 на улице Ушакова. По его словам, учреждение и МУП «Пензенские бани» могут ликвидировать.

«Александр Николаевич, не хотите пояснить о ваших планах на ликвидацию МУП «Пензенские бани», конкретно подразделения № 9? А то ваша Моисеева (директор регионального фонда капремонта Наталья Моисеева. - Прим. ред.) уже орет на каждом шагу, что баня больше не откроется, где постановление этого?» - задал вопрос горожанин в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко.

На обращение отреагировал представитель администрации города.

«Решение о ликвидации МУП «Пензенские бани» не принималось. Работа муниципальной бани, расположенной на улице Ушакова, 16, в городе Пензе, приостановлена в связи с вынесением надзорными органами представлений о несоответствии нежилого здания требованиям санитарно-эпидемиологического состояния, противопожарной безопасности и обеспечения маломобильных групп населения», - сообщил он.

Судьба МУП «Пензенские бани» давно волнует горожан. В 2020-м предприятие задолжало 84 сотрудникам зарплату в общей сумме более 1,4 млн рублей и погасило долг только после вмешательства прокуратуры.

В ноябре 2021-го было решено реорганизовать ряд пензенских МУПов, в том числе и предоставляющий помывочные услуги. Для защиты предприятий от банкротства в бюджете зарезервировали 20 млн рублей.

В мае 2022-го стало известно, что «Пензенские бани» имеют прибыль всего лишь 8 млн рублей в год, поэтому возникла идея открыть в здании на улице Циолковского прачечную для стирки белья и спецодежды для предприятий.

Одной из главных проблем предприятия стал ремонт бани на улице Конструкторской в Ахунах. Помещение было закрыто в марте 2022-го из-за невозможности эксплуатации. Баня вновь заработала только через 2 года, в марте 2024-го.

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