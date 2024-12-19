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Общество

В Пензу вновь прибыл ковчег с мощами святой Матроны Московской

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В Пензу в очередной раз прибыл ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. Его разместили в Покровском архиерейском соборе (Чкалова, 26).

Все желающие могут поклониться святыне ежедневно до 5 января включительно. Каждый день в соборе в 13:00 будет совершаться молебен с чтением акафиста святой старице.

В Пензу вновь прибыл ковчег с мощами святой Матроны Московской

Как рассказали в Пензенской епархии, блаженная Матрона Московская (Никонова, 1881-1952) - одна из самых почитаемых святых XX века. Нестяжательство, прозорливость, любовь ко всем приходящим и помощь всем нуждающимся сделали ее народной любимицей. Еще до официальной канонизации к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами.

Принесение ковчега с частицей мощей блаженной Матроны с ее родины, из Тульской епархии, на Пензенскую землю стало традицией.

Так, в августе этого года святыне поклонились жители не только областного центра, но и Заречного.

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Источник — фото Пензенской епархии
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