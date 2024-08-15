В Пензу прибудет ковчег с мощами святой Матроны Московской

15.08.2024 | 09:00

В среду, 21 августа, в Пензу прибудет ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской. Его доставят с родины святой - из Тульской епархии.

«Святая блаженная старица Матрона Московская (Никонова, 1881-1952) является одной из наиболее почитаемых святых XX века. Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями. Даже после своей кончины старица помогала всем, кто с чистым сердцем и верой прибегал к ее ходатайству», - рассказали в Пензенской епархии.

Торжественная встреча реликвии состоится в 7:50 в Спасском кафедральном соборе.

Поклониться мощам можно будет ежедневно с 7:00 до 19:00 до 25 августа включительно. В эти дни в соборе будет постоянно читаться акафист блаженной Матроне Московской. Затем мощи перевезут в Чебоксары.

Принесение ковчега с частицей мощей блаженной Матроны из Тульской епархии на Пензенскую землю стало ежегодной традицией. В июне 2023-го святыне могли поклониться жители не только областного центра, но и Заречного.