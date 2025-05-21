В Пензе пройдут богослужения в память Николая Чудотворца

21.05.2025 | 10:57

В четверг, 22 мая, отмечается день памяти святителя Николая Чудотворца - одного из самых почитаемых святых православной церкви.

С древности Николай Чудотворец считался покровителем моряков, путешественников, купцов, а также несправедливо осужденных и детей.

В этот день в 1087 году купцы из города Бари перевезли мощи святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских (Малая Азия) в Италию.

«Для постоянного пребывания мощей был возведен храм Святителя Николая, куда они и были положены Папой Римским Урбаном II. С тех пор святыня постоянно пребывает в Бари», - рассказали в Пензенской епархии.

На Руси праздник 22 мая называли Никола Вешний или Никола Летний.

В среду, 21 мая, в Спасском кафедральном соборе в 17:00 начнется всенощное бдение, которое возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Оно продлится 2,5-3 часа.

22 мая митрополит совершит литургию в Никольском храме (ул. Терновского, 129). Начало в 8:30, продолжительность около 2 часов.