20 декабря пензенцев ждет мокрый снег с дождем

19.12.2024 | 22:00

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 декабря, в Пензенской области будет облачно. В большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Местами ожидается слабый гололед.

Ветер подует с юга со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на пятницу на улице похолодает до -13...-18 градусов, в некоторых районах будет идти небольшой снег.

Днем термометры покажут +1...-4, в ночь на субботу прогнозируется -2...+3 градуса.

В народном календаре 20 декабря - Амвросимов день. На Руси подмечали: мокрый снег предвещал дождливое лето, а воздушные и сухие хлопья - летнюю засуху. Если солнце в этот день пряталось за облака, ждали снегопада.