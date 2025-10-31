Общество

В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовали прогноз погоды в Пензенской области на 1-3 ноября. Она окажется переменчивой.

«В субботу скажется влияние циклонического вихря. Активное прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться интенсивными дождями и повышенным температурным режимом», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Затем, по ее словам, атмосферное давление повысится, осадки прекратятся, а температура воздуха понизится.

Днем в воскресенье и понедельник столбики термометров будут подниматься уже не до +9, а максимум до +7 градусов, а по ночам ожидаются заморозки до -2.

«Также не обойдется и без туманов», - предупредила Светлана Иванкова.

