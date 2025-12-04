Покупаю сухофрукты и орехи теперь только так - ни разу не попалась на уловку продавцов

04.12.2025 | 14:11

Покупка сухофруктов и орехов на рынке – приятная возможность сэкономить. Но следует быть предельно внимательным, чтобы улыбчивый продавец не подсунул испорченный товар.

Начать стоит с внешнего осмотра продуктов. Настоящие сухофрукты обычно имеют матовую, слегка морщинистую поверхность. Если они кажутся слишком блестящими, липкими или оставляют жирные следы, это признак того, что они обработаны маслом, глицерином или другими веществами, чтобы придать им «свежий», товарный вид. Такой блеск - не показатель качества, а повод проявить осторожность.

Свежие сухофрукты и орехи обладают приятным, натуральным ароматом. Любой затхлый, кислый или прогорклый запах указывает на неправильное хранение или начавшуюся порчу продукта. Особенно чувствительны к окислению орехи с высоким содержанием жира — грецкие, миндаль, фундук. Их аромат должен быть чистым и свежим, без малейшей горчинки.

Особое внимание стоит уделить орехам в скорлупе. Вес - показатель качества. Тяжелый орех обычно свидетельствует о сочном ядре, а легкий – о высохшем. Также обратите внимание на звук. Потрясите орех. Если ядро свободно перемещается и гремит внутри, скорее всего, оно уже потеряло свежесть.

Что касается сухофруктов, здесь тоже есть свои нюансы. Белый налет на кураге - это естественная фруктоза, выступающая при правильной сушке, а не плесень. Излишняя мягкость или влажность продукта может указывать на нарушения в технологии сушки или использование химических веществ для увеличения веса.

При покупке стоит помнить, что хорошие продукты не могут стоить слишком дешево. Чрезмерно низкая цена часто сигнализирует о соответствующем качестве.