Покупаю сухофрукты и орехи теперь только так - ни разу не попалась на уловку продавцов

Покупка сухофруктов и орехов на рынке – приятная возможность сэкономить. Но следует быть предельно внимательным, чтобы улыбчивый продавец не подсунул испорченный товар.
Начать стоит с внешнего осмотра продуктов. Настоящие сухофрукты обычно имеют матовую, слегка морщинистую поверхность. Если они кажутся слишком блестящими, липкими или оставляют жирные следы, это признак того, что они обработаны маслом, глицерином или другими веществами, чтобы придать им «свежий», товарный вид. Такой блеск - не показатель качества, а повод проявить осторожность.
Свежие сухофрукты и орехи обладают приятным, натуральным ароматом. Любой затхлый, кислый или прогорклый запах указывает на неправильное хранение или начавшуюся порчу продукта. Особенно чувствительны к окислению орехи с высоким содержанием жира — грецкие, миндаль, фундук. Их аромат должен быть чистым и свежим, без малейшей горчинки.
Особое внимание стоит уделить орехам в скорлупе. Вес - показатель качества. Тяжелый орех обычно свидетельствует о сочном ядре, а легкий – о высохшем. Также обратите внимание на звук. Потрясите орех. Если ядро свободно перемещается и гремит внутри, скорее всего, оно уже потеряло свежесть.
Что касается сухофруктов, здесь тоже есть свои нюансы. Белый налет на кураге - это естественная фруктоза, выступающая при правильной сушке, а не плесень. Излишняя мягкость или влажность продукта может указывать на нарушения в технологии сушки или использование химических веществ для увеличения веса.
При покупке стоит помнить, что хорошие продукты не могут стоить слишком дешево. Чрезмерно низкая цена часто сигнализирует о соответствующем качестве.
Новости по теме
- История Пензы: Французская модель стала «женой декабриста» из-за встречи в Пензе
- История Пензы: Рынок на Фонтанной площади закрыли
- Городским центром торговли и услуг в Пензе руководил семейный подряд
- ТЦ «Рынок «Шелковый путь» поддерживает местных производителей
- На улице Циолковского открылась муниципальная ярмарка
Последние новости
- Собираю 5 кг с куста: эти три сорта томатов - находка для дачника
- Объяснено практическое значение, зачем вешать зеркало за окном
- Очистка полотенец с помощью микроволновки эффективно избавит от въевшихся пятен за 5 минут
- Стало известно, почему 92-й бензин расходуется быстрее 95-го
- «Дедовский» метод поможет быстро определить свежесть яйца
- Добавляю в ведро несколько капель: теперь полы сияют и никаких разводов
- Известь уйдет сама собой: раскрыт простой способ очистки сантехники
- Раскрыт простой способ, как выбрать сладкие мандарины без косточек
- Стало известно, что нельзя давать кошке зимой
- Эта маленькая хитрость сделает гречку рассыпчатой и ароматной
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!