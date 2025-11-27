QR-платежи набирают популярность в розничной торговле и сфере услуг

Российские банки фиксируют рост использования QR-кодов для оплаты товаров и услуг. Согласно аналитике ВТБ, проведенной в преддверии XVI Инвестиционного форума «Россия зовет!», половина всех QR-платежей приходится на 5 ключевых сегментов.
Наиболее востребован такой способ оплаты в супермаркетах и сфере развлечений - на эти категории совокупно приходится 17% транзакций. Еще 10% операций совершаются в магазинах одежды и обуви, а более 5% - при бронировании туров и экскурсий.
Динамику роста подтверждают и другие участники рынка. В Т-Банке отмечают увеличение количества QR-платежей в сегменте HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе), а также в малом бизнесе, где упрощенная эквайринговая интеграция через QR-коды становится популярной альтернативой традиционным POS-терминалам.
Стимулами для распространения технологии становятся не только удобство и скорость расчетов, но и дополнительные бонусы от торговых сетей. Многие ритейлеры, особенно в сегментах FMCG и fashion, предлагают специальные скидки при оплате через QR-код. В туристической отрасли эта технология упрощает процесс бронирования, избавляя клиентов от необходимости вводить реквизиты карты.
По данным ВТБ, в 2025 году объем операций по QR-кодам вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Дальнейшему развитию этого способа оплаты будет способствовать запуск с сентября 2026 года универсального QR-стандарта, разрабатываемого Национальной системой платежных карт. Новый стандарт позволит проводить платежи через приложение любого банка, создавая единое платежное пространство и устраняя необходимость в использовании различных видов QR-кодов.
Общерыночные прогнозы подтверждают перспективность альтернативных способов оплаты. Согласно оценкам ВТБ, к 2026 году на долю СБП, электронных кошельков, QR-кодов и биометрии будет приходиться 47% всех безналичных транзакций в России. Росту способствует расширение онлайн-торговли, доля которой в розничном обороте к 2025 году достигла 23%, что вдвое выше показателей 2020-го. Ожидается, что объем транзакций через СБП, QR и биометрию к 2026 году увеличится более чем в 5 раз по сравнению с 2023-м, что свидетельствует о системной трансформации платежных привычек в стране.
