В стране и мире

Смартфоны во всем мире подорожают

Печать
Telegram

Цены на смартфоны по всему миру вырастут из-за запросов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает китайское агентство Sina.

По словам специалистов, все китайские производители смартфонов испытывают трудности с покупкой модулей памяти. На микросхемы установился высокий спрос из-за того, что память также необходима для обработки данных ИИ. Из-за того, что производители модулей памяти имеют ограниченные мощности, продукции для всех не хватает.

Кроме того, разрабатывающие инструменты ИИ или компании, которые используют новые технологии, готовы платить больше, чем производители смартфонов. Собеседник в неназванной китайской корпорации, производящей смартфоны, заявил, что в будущем придется либо ухудшить характеристики устройств, либо поднять на них цены.

Также из отчета следует, что крупнейшие производители блоков флеш-памяти — Micron, Samsung и Kioxia — сократили выпуск NAND-модулей, чтобы поднять цены на свое оборудование. Источник Sina заявил, что их стоимость на рынке будет расти в 2026 году.

«Все производители — от Vivo до Samsung и Apple — подключены к одним и тем же глобальным цепочкам поставок, и факторы, повышающие издержки для одного из них, вероятно, приведут к росту издержек для всего мира», — прокомментировали новость авторы издания Android Authority.

В конце октября президент Xiaomi Лу Вейбинг рассказал о росте цен на смартфоны. Топ-менеджер компании объяснил, что телефоны подорожали из-за высоких цен на модули памяти.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети