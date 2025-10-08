История

История Пензы: Французская модель стала «женой декабриста» из-за встречи в Пензе

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе было 2 главных конных торга. Первый находился около перекрестка современных улиц Володарского и Московской, а 2-й - неподалеку от современного сквера им. Дзержинского и Пензы-I, в районе улицы Октябрьской.

Это место называлось Ярмарочная площадь. Она возникла еще в начале XVIII века, т. е. практически еще при первопоселенцах. Через город проходила Ногайская дорога, по которой башкиры, калмыки и татары часто перегоняли табуны лошадей.

Нередко они останавливались на тогдашней окраине Пензы, где охотно торговали лошадьми. Со временем место превратилось в ярмарку. Она была сезонной, и самый большой наплыв покупателей происходил в теплое время года.

Летом 1825 года рынок посетил молодой поручик: статного красавца из Кавалергардского полка откомандировали в Пензу для закупки лошадей. Тогда он еще даже не представлял, что через полгода о нем будет говорить вся страна: Иван Анненков впоследствии стал одним из лидеров восстания декабристов.

В Пензе офицер закрутил бурный роман с французской моделью Полиной Гебль, которая позже добровольно согласилась отправиться с ним на каторгу. Так что можно сказать, что именно с Пензы пошло знаменитое выражение «жена декабриста».

