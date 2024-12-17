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Общество

18 декабря в Пензенской области снова ждут метель

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18 декабря жителей Пензенской области ждет облачная погода, местами пройдет умеренный снег, возможна слабая метель. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -3...-8 градусов, днем будет не так холодно, но до плюсовых отметок все же не дойдет (-1...-6). Уже к вечеру температура воздуха понизится до -8...-10 градусов, а затем опустится до -13...-18.

В темное время суток будет дуть умеренный западный ветер, в светлое - северо-западный, порывы достигнут 9-14 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали о «погодных качелях»: в период господства североатлантического вихря повсеместно станет идти снег, временами с метелью; когда, фон атмосферного давления начнет повышаться, осадки и ветер существенно ослабеют, а морозы усилятся.

В старину верили: если до 18 декабря зима уже попробовала свои силы (стояли морозы), то скоро наступит временная оттепель.

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