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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ для жителей Пензы повысятся на 15%

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В Пензенской области губернатор подписал указ об утверждении предельных индексов изменения платы за ЖКУ на 2025 год. Ранее документ прошел антикоррупционную экспертизу.

Для жителей районов региона, Заречного, Кузнецка и других городов установлен максимальный индекс повышения платы 14,5%. В Пензе рост тарифов не должен превысить 15,4%.

В новом году тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют с 1 июля. В среднем в стране плату собираются увеличить на 11,9%, на газ - на 10,3%, на электричество - на 12,6%.

Индексацию проведут с учетом изменения стоимости ресурсов и технологического обновления коммунальных объектов.

В 2024-м тарифы повысили на 9,8% в среднем по стране (на 9,6% с предельным отклонением в 2% - в Пензенской области). Предыдущая индексация тарифов на ЖКУ прошла 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023-го. Решение объяснили необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и тем, что в последние годы индексация была ниже уровня инфляции.

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