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Общество

В Кузнецке открыли Парту Героя в честь погибшего на СВО выпускника

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В Кузнецке в лицее № 21 открыли Парту Героя, посвященную выпускнику Игорю Вичкуткину, погибшему в ходе специальной военной операции.

Гвардии лейтенанта медицинской службы не стало 25 апреля 2024 года, он ушел из жизни в возрасте 25 лет.

На торжественном открытии парты присутствовали родственники Игоря Игоревича, ученики и педагоги лицея, замглавы администрации Кузнецка Ирина Рузанова.

В Кузнецке открыли Парту Героя в честь погибшего на СВО выпускника

«Собравшиеся вспоминали его как мужественного, самоотверженного и преданного долгу. Церемония позволила каждому прикоснуться к подвигу военнослужащего и осознать, что настоящие герои живут среди нас. Память об Игоре Вичкуткине будет вдохновлять лицеистов на добрые дела и поступки», - отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее в Земетчинском филиале Нижнеломовского многопрофильного техникума открыли Парту Героя в честь 33-летнего Дмитрия Кутихина, который погиб на СВО.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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