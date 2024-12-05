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Общество

В земетчинском техникуме открыли Парту Героя, посвященную выпускнику

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В Земетчинском филиале Нижнеломовского многопрофильного техникума открыли Парту Героя, посвященную выпускнику Дмитрию Кутихину, который погиб на СВО.

На парте размещены фотография Дмитрия, факты из его биографии и информация о заслугах. Право сидеть за ней получат те, кто имеет успехи в учебе и активно участвует в общественных мероприятиях.

«Дмитрий Алексеевич Кутихин родился 2 апреля 1991 года в селе Матчерка Земетчинского района. Там же он закончил школу и в 2007 году поступил в техникум. За время обучения показал себя добрым, веселым, отзывчивым парнем. Проявлял интерес к выбранной специальности («Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»), много работал в учебном хозяйстве. Он был отличным спортсменом, защищал честь родного техникума на районных и областных соревнованиях по волейболу, футболу, легкой атлетике.

После окончания техникума в 2010 году был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Отслужив, вернулся в родной поселок. Для своих родителей он был добрым и заботливым сыном. Дмитрий Кутихин трудился по специальности в ООО «СоюзАгро», где и проработал до ухода в зону СВО», - рассказали в Министерстве образования Пензенской области.

Дмитрий подписал контракт 3 сентября 2024 года и отправился выполнять воинский долг. 26 сентября он погиб в ДНР, выполняя боевые задачи.

У мужчины остались родители, жена и двое маленьких детей.

В земетчинском техникуме открыли Парту Героя, посвященную выпускнику

В этот же день в фойе техникума открыли памятную доску, посвященную выпускникам, которые геройски погибли при выполнении воинского долга. Мероприятие завершилось минутой молчания.

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Источник — фото областного минобра
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