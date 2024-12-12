Маршрутки № 10 и 20 в Пензе: новые схемы и цена проезда

12.12.2024 | 14:03

С 16 декабря маршрутки № 10 и 20 перестанут быть подвозящими, за проезд в них придется отдать 30 рублей вместо 10. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Увеличение стоимости произойдет в связи с тем, что маршруты продлят. «Десятка» поедет до остановки «Ул. Кошевого» в Нахаловке.

«Автобусы от конечной остановки «Ул. Кошевого» с интервалом движения в 16 минут будут следовать через Маяк, мост. им. В. П. Капашина, центр города, по ул. Суворова до ул. Карпинского (Новозападное кладбище).

В центр автобусы будут следовать по ул. Злобина. Из центра - по ул. Урицкого. Последний рейс от остановки «Ул. Кошевого» будет выполняться в 21:15, а от остановки «Ул. Карпинского» - в 21:30», - сообщили в ГКУ.

«Двадцатку» с Барковки направят до Пензы-I по мосту им. В. П. Капашина (в центр автобусы будут следовать по ул. Злобина, в обратном направлении - по ул. Урицкого).

В будни интервал движения в утренние и вечерние часы пик составит 12 минут, в выходные - 18.

«В рабочие и выходные дни отправление последнего автобуса от конечной остановки «Пенза-I» - в 21:30», - отметили в ГКУ.