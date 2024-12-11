В Пензе маршрут № 10 продлят до Нахаловки

11.12.2024 | 18:03

В Пензе для удобства жителей Маяка и Нахаловки изменят схему движения маршрута № 10. Об этом объявил губернатор области Олег Мельниченко во время прямой линии во вторник, 10 декабря.

Как сообщили в министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства, с понедельника, 16 декабря, маршрутки № 10 «Ул. Карпинского (Ново-Западное кладбище)» - «Рембыттехника» станут доезжать до остановки «Ул. Кошевого».

Цель - добиться, чтобы люди смогли добираться до центра города без пересадки на ул. Измайлова.

Ранее в интересах жителей Маяка изменили зареченские маршруты - с 5 декабря они стали ездить через микрорайон.

25 ноября в Пензе ради реконструкции перекрыли участок дороги на улице Ерик от Злобина до Транспортной - под железнодорожными путями. Предполагается, что он будет недоступен до 20 мая 2027 года.