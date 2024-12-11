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Общество

За время СВО около 700 пензенцев получили боевые награды

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Около 700 участников специальной военной операции из Пензенской области имеют реальные боевые награды. Об этом во время прямого эфира во вторник, 10 декабря, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он уточнил, что подразумевает период с самого начала СВО.

«Не какие-то там почетные ордена и медали, а именно боевые награды. У нас только орденов Мужества более 500 с лишним, а орден Мужества просто так не дается, это реальный подвиг, как правило связанный с большим риском для жизни и ранением. Поэтому у нас ребята - молодцы», - заявил глава региона.

Он также отметил чиновников, которые работают в районах, являющихся подшефными для Пензенской области.

«У нас Токмакский район, Пологовский район. Это как раз то самое направление, по которому шел контрнаступ в 23-м году. Это районы, которые реально прифронтовые, по которым проходит линия боевого соприкосновения, то есть которые еще даже полностью не взяты под контроль. И там военно-гражданские администрации возглавляются нашими мужиками», - напомнил Мельниченко.

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