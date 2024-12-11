В новом году нарушение ПДД будет дороже обходиться водителям

11.12.2024 | 07:50

С 1 января 2025 года в России намерены увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Соответствующие поправки в КоАП Госдума рассмотрит в четверг, 12 декабря. Законопроект уже получил одобрение профильного комитета нижней палаты парламента.

Предлагается повысить штрафы по многим составам 12-й главы КоАП, пишут федеральные СМИ. Так, за столь частое нарушение, как превышение скорости, водители заплатят 750 - 7 500 рублей (было 500 - 5 000 рублей).

Штраф за выезд на полосу встречного движения вырастет с 5 000 рублей до 7 500 рублей, за нарушение правил применения ремней безопасности - с 1 000 рублей до 1 500 рублей, за «пьяную» езду или передачу права на управление транспортным средством - с 30 000 рублей до 45 000 рублей, за отказ от медосвидетельствования - с 30 000 рублей до 45 000 рублей, за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – с 500 - 5 000 рублей до 750 - 7 500 рублей.

«Однако еще более неприятным сюрпризом может стать пересмотр введенной 10 лет назад скидки при оперативной оплате штрафа. Сегодня водитель вправе в течение 20 дней после получения постановления оплатить половину штрафной суммы. После вступления поправок в силу скидка составит лишь 25%», - отмечает издание «Коммерсантъ».

Законопроект планируют принять до конца года.