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Общество

Регион получит почти 900 000 рублей на выплаты за выявление рака

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Пензенская область получит 898 400 рублей на выплаты медикам за выявление онкологии в 2025 году. Соответствующее распоряжение 7 декабря подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Такие доплаты получают медицинские работники за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии. В частности, выплату может получить медицинский работник, направивший пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование в ходе или по итогам проведения диспансеризации или профилактического осмотра.

При подтверждении диагноза заболевания за каждый такой случай медицинской организации из территориального фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация выплачивает деньги медицинскому работнику», - поясняется на сайте органа госвласти.

Соседствующим с Пензенской областью регионам также выделят различные суммы: Саратовскому - 2 112 300 рублей, Ульяновскому - 1 219 800, Мордовии - 564 400, Тамбовской области - 296 000, Рязанской - 265 000.

Для сравнения: на 2023 год Пензенской области на аналогичные выплаты из госказны предоставляли 734 600 рублей.

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