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Общество

Еда на железнодорожном вокзале в Пензе была опасной

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В Пензе в кафе на железнодорожном вокзале нарушали санитарные нормы. Это выявили сотрудники транспортной прокуратуры во время проверки.

Они установили, что требования законодательства в области гигиены и эпидемиологии не соблюдали три предприятия общественного питания.

«Указанные обстоятельства могли создать угрозу безопасности пищевой продукции и повлечь вредное воздействие на здоровье работников транспорта и пассажиров», - сообщили в надзорном органе.

Руководителям внесли представления. Сейчас нарушения устранены, предприятия общепита соблюдают санитарные правила.

Трех должностных лиц привлекли к административной ответственности. Их оштрафовали на 5 000 рублей каждого.

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