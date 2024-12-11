Еда на железнодорожном вокзале в Пензе была опасной

В Пензе в кафе на железнодорожном вокзале нарушали санитарные нормы. Это выявили сотрудники транспортной прокуратуры во время проверки.
Они установили, что требования законодательства в области гигиены и эпидемиологии не соблюдали три предприятия общественного питания.
«Указанные обстоятельства могли создать угрозу безопасности пищевой продукции и повлечь вредное воздействие на здоровье работников транспорта и пассажиров», - сообщили в надзорном органе.
Руководителям внесли представления. Сейчас нарушения устранены, предприятия общепита соблюдают санитарные правила.
Трех должностных лиц привлекли к административной ответственности. Их оштрафовали на 5 000 рублей каждого.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀