Сетевое издание|18+|Вторник|10 дек 2024|21:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Запрет на плановый ремонт сетей ГВС и ХВС: сроки и причины

Печать
Telegram

Губернатор Олег Мельниченко прокомментировал решение запретить проведение в выходные и праздники планового ремонта объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, в том числе открытых систем теплоснабжения. Такой указ он подписал 9 декабря.

Запрет будет действовать до конца отопительного сезона и в особенности коснется областного центра.

«Все плановые работы, которые, как правило, связаны с отключениями, должны идти в будни. Граждан буквально терроризируют отключениями в выходные, когда люди планируют отдыхать, общаться с родными и друзьями, заниматься домашними делами. Из-за отсутствия водоснабжения обычно приходится отменять все запланированное. Такого быть не должно», - написал Мельниченко на своих страницах в соцсетях 10-го числа.

Он поручил довести эту информацию до всех сетевых компаний. Руководителям органов местного самоуправления рекомендовано учитывать новое положение при выводе объектов из эксплуатации для ремонта.

«Исключением могут быть только аварийные отключения», - пояснил глава региона.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте