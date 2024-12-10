Запрет на плановый ремонт сетей ГВС и ХВС: сроки и причины

10.12.2024 | 20:48

Губернатор Олег Мельниченко прокомментировал решение запретить проведение в выходные и праздники планового ремонта объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, в том числе открытых систем теплоснабжения. Такой указ он подписал 9 декабря.

Запрет будет действовать до конца отопительного сезона и в особенности коснется областного центра.

«Все плановые работы, которые, как правило, связаны с отключениями, должны идти в будни. Граждан буквально терроризируют отключениями в выходные, когда люди планируют отдыхать, общаться с родными и друзьями, заниматься домашними делами. Из-за отсутствия водоснабжения обычно приходится отменять все запланированное. Такого быть не должно», - написал Мельниченко на своих страницах в соцсетях 10-го числа.

Он поручил довести эту информацию до всех сетевых компаний. Руководителям органов местного самоуправления рекомендовано учитывать новое положение при выводе объектов из эксплуатации для ремонта.

«Исключением могут быть только аварийные отключения», - пояснил глава региона.