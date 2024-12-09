Сети ГВС и ХВС запретили ремонтировать в определенные дни

09.12.2024 | 18:21

В Пензенской области ресурсникам запретили проводить плановые ремонтные работы на сетях в выходные и праздничные дни. Соответствующий указ в понедельник, 9 декабря, подписал губернатор Олег Мельниченко.

Речь идет об объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в том числе открытых систем теплоснабжения.

Руководителям ресурсоснабжающих организаций рекомендовано принять все необходимые меры для реализации этого указа, руководителям органов местного самоуправления - учитывать новое положение при выводе объектов из эксплуатации для ремонта.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

За последние дни в Пензе случились две крупные коммунальные аварии. Так, 3 декабря из-за гидроудара на площадке очистных сооружений «Подгорная», спровоцированного скачком напряжения на сетях электроснабжения, прорвало трубопровод.

Без холодной воды осталось 1 191 частное домовладение, 141 многоквартирный дом, а также 4 медицинских учреждения. Горячая отсутствовала в 102 многоквартирных домах, 4 школах и 9 детских садах. 14 домов были без отопления.

8 декабря на пересечении улиц Суворова и Плеханова из-за движения грунта в связи с морозом повредилась чугунная труба диаметром 600 миллиметров. Из-за этого ресурс перестал поступать в 492 многоквартирных дома и 34 социальных объекта. Аварию удалось устранить лишь 9-го числа.