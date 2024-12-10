Часто болеющим пензенцам поможет большая новогодняя елка

10.12.2024 | 10:27

В областном клиническом центре специализированных видов медпомощи, известном у пензенцев как больница КИМ, назвали неожиданную пользу натуральной новогодней елки.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, заведующая приемным отделением центра Ольга Чулкова рассказала, что хвойные деревья способны защитить от возбудителей многих заболеваний.

Они благоприятно действуют на иммунитет, так как выделяют большое количество фитонцидов, летучих веществ, обладающих дезинфицирующими свойствами. То есть настоящая елка в доме поможет уничтожить бактерии, вирусы и грибки.

Кроме того, вдыхая хвойный аромат, который будет витать в квартире, пензенцы простимулируют иммунные клетки, что очень полезно.

«Эффект будет зависеть от размеров елки. Если в доме находятся несколько веточек, то, наверное, вряд ли можно ждать выраженный эффект. Если это большая живая елка, то в комнате в течение первых дней воздух будет наполнен полезными летучими веществами», - пояснила Чулкова.

Она добавила, что новогодняя елка все же неспособна заменить живую природу и лучше всего иммунитету поможет простая прогулка по хвойному лесу. Эффект продержится несколько дней, а иногда даже месяц.

Ранее эксперт назвала лучшее время для покупки новогоднего дерева. Чтобы оно дольше простояло, его лучше приобретать за пару дней до праздника, то есть 28-30-го числа.