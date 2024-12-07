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Общество

Названо лучшее время для покупки новогодней елки

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Новогоднее дерево лучше всего покупать за пару дней до праздника, то есть 28-30-го числа. Так оно дольше простоит.

Об этом в беседе с изданием «Москва 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Хвойные плохо переносят отопление и сухой воздух в домах, поэтому специалист рекомендует ставить новогоднюю елку как можно позже.

Чтобы праздничный символ радовал подольше, следует отвести ему место в центре комнаты или у стены, где нет батареи.

«Срубленную ель нужно поставить на специальную подставку с емкостью для воды. Воду нужно периодически подливать, а само дерево - опрыскивать два раза в день. При этом важно учесть, чтобы игрушки и гирлянды были безопасными для попадания на них воды», - порекомендовала Воронова.

По мнению эксперта, в таких условиях елка может простоять до месяца.

Ранее сообщалось, что в Пензе будут работать более 70 точек по продаже елок. Купить новогоднее дерево можно до 31 декабря включительно.

«Средняя стоимость сосны составит 1 300 рублей за дерево высотой от 1,3 м до 1,5 м, 1 700 рублей - от 1,7 м до 1,8 м, 1 900 рублей - от 1,9 м до 2 м», - уточнили в мэрии.

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