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Общество

Бессоновцу пришлось уплатить долг ради вылета из страны

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Жителю Бессоновского района ради отпуска за границей пришлось вспомнить о том, что он налогоплательщик.

Мужчина задолжал около 40 000 рублей и не торопился их отдавать.

«Официально он нигде не работал и никакого имущества в собственности не имел. Однако судебный пристав-исполнитель не собирался закрывать глаза на задолженность и временно ограничил выезд должника за пределы Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Только когда бессоновец купил билеты, чтобы отправиться в отпуск, он осознал всю серьезность ситуации. Рисковать планами мужчина не стал, а сам явился к приставам с квитанциями об оплате.

Ранее 24-летний житель Белинского района не хотел гасить кредит, однако сделал это в страхе, что отец останется без машины.

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