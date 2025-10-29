Из жизни

В Пачелмском районе мужчину осудили за выходку с наручниками

В Пачелмском районе осудили мужчину, пытавшегося надеть наручники на пристава.

Инцидент произошел в середине июля. Сотрудник УФССП подошел в автобусе к должнику, показал удостоверение и предложил проследовать с ним в отделение, однако тот проигнорировал требования. Тогда представитель власти решил применить силу и надеть на него наручники.

Должник стал сопротивляться, попытался заковать в металлические браслеты самого пристава, больно зажав их на предплечье оппонента, и несколько раз его ударил.

«Тем самым применил насилие, не опасное для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - рассказали в Пачелмском районном суде.

Пристав получил ссадины. На нападавшего завели уголовное дело, он признал вину и раскаялся.

Агрессивного должника приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

Источник — фото pxhere.com
