В Социальном фонде ответят на вопросы о пенсиях и пособиях

09.12.2024 | 11:18

В четверг, 12 декабря, отделение Социального фонда России по Пензенской области проведет прямую линию для жителей региона.

С людьми будут общаться управляющий отделением Михаил Буданов, его заместители и руководители профильных направлений.

Специалисты ответят на вопросы о формировании пенсионных прав, расчете пенсии, выплатах семьям с детьми, социальных выплатах, получении материнского капитала и распоряжении этими средствами, правилах, сроках оплаты листка временной нетрудоспособности, а также на другие вопросы, входящие в компетенцию ведомства, уточнили в СФР.

Номер, по которому ждут обращений, 8-800-301-27-75. Звонок со всех стационарных и сотовых телефонов бесплатный.

Прямая линия будет проводиться с 8:00 до 17:00.