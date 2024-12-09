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Общество

В Социальном фонде ответят на вопросы о пенсиях и пособиях

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В четверг, 12 декабря, отделение Социального фонда России по Пензенской области проведет прямую линию для жителей региона.

С людьми будут общаться управляющий отделением Михаил Буданов, его заместители и руководители профильных направлений.

Специалисты ответят на вопросы о формировании пенсионных прав, расчете пенсии, выплатах семьям с детьми, социальных выплатах, получении материнского капитала и распоряжении этими средствами, правилах, сроках оплаты листка временной нетрудоспособности, а также на другие вопросы, входящие в компетенцию ведомства, уточнили в СФР.

Номер, по которому ждут обращений, 8-800-301-27-75. Звонок со всех стационарных и сотовых телефонов бесплатный.

Прямая линия будет проводиться с 8:00 до 17:00.

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