Сетевое издание|18+|Понедельник|9 дек 2024|16:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Термодом» посадит в парке Спутника 80 деревьев до конца года

Печать
Telegram

В парке Спутника до конца года посадят несколько десятков крупных деревьев. «Термодом» продолжает кампанию по озеленению не только микрорайона, но и его набережной.

Деревья больших размеров сажают в зиму, чтобы они лучше и быстрее прижились.

3-4-метровые сосны уже красуются в новых местах своего обитания и радуют жителей Спутника и гостей парка легким снежным покровом на зеленых ветках.

А работа продолжается. Специалисты холдинга обещают, что до конца года здесь появится порядка 80 новых деревьев, в том числе клены и ясени.

«Термодом» развивает собственное зеленое хозяйство и ежегодно высаживает тысячи растений на территории своих проектов.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте