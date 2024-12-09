«Термодом» посадит в парке Спутника 80 деревьев до конца года

09.12.2024 | 14:22

В парке Спутника до конца года посадят несколько десятков крупных деревьев. «Термодом» продолжает кампанию по озеленению не только микрорайона, но и его набережной.

Деревья больших размеров сажают в зиму, чтобы они лучше и быстрее прижились.

3-4-метровые сосны уже красуются в новых местах своего обитания и радуют жителей Спутника и гостей парка легким снежным покровом на зеленых ветках.

А работа продолжается. Специалисты холдинга обещают, что до конца года здесь появится порядка 80 новых деревьев, в том числе клены и ясени.

«Термодом» развивает собственное зеленое хозяйство и ежегодно высаживает тысячи растений на территории своих проектов.

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