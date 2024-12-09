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Общество

Стало известно, почему дорогу в Лунинском районе не смогут открыть

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В региональном минстрое объяснили, почему реконструкцию моста через реку Шукшу в Лунинском районе, из-за которой пришлось на год перекрыть проезд, не удается окончить в срок.

Речь идет об отрезке трассы Пенза - Лунино - граница области между 42 км 870 м и 43 км 115 м. Проехать по нему нельзя с 22 декабря 2023-го. Предполагалось, что 21 декабря 2024-го участок откроют и движение возобновится, однако этого не случится, так как работы еще ведутся.

Ограничение продлили до 1 июня 2025 года.

Как оказалось, реконструкцию невозможно окончить в срок «в связи с перераспределением финансирования и задержками в поставке необходимых для проведения работ материалов». Такое объяснение представитель минстроя дал на странице губернатора во «ВКонтакте» в понедельник, 9 декабря.

По данным на начало этого месяца, старый мост убрали, взамен уже смонтировано новое сооружение протяженностью 101 метр и шириной 16 метров.

«Перешли на мостовое полотно. На нем завершена укладка выравнивающего слоя бетона и шлифовка уложенного материала от неровностей затирочной машиной. Продолжается устройство гидроизоляции. Также идет укладка защитного слоя бетона. Завершить данные работы мостостроители планируют до конца года. Окончание реконструкции намечено на 2025 год», - пояснили ранее в минстрое.

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Источник — фото областного минстроя
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