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Общество

В Пензе в микрорайоне Арбеково построят две школы

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В 2025 году в Пензе приступят к строительству новой школы. Образовательное учреждение на 1 100 мест появится в 7-м микрорайоне Арбеково.

Кроме того, в бюджет на 2026-й хотят заложить деньги на возведение школы в 8-м микрорайоне, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале в понедельник, 18 ноября.

В Пензе в микрорайоне Арбеково построят две школы

По его словам, строительство образовательных учреждений позволит детям перейти на обучение в одну смену.

«За неполные четыре года мы открыли в Пензенской области 7 новых современных школ: в микрорайоне Город Спутник, на улице Измайлова и в микрорайоне Заря в областном центре, поселках Чемодановка и Мичуринском, селах Бессоновка и Большой Вьяс», - отметил губернатор.

Школы на улице Измайлова и микрорайоне Заря в Пензе сдали к сентябрю 2024-го.

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Источник — фото из телеграм-канала Олега Мельниченко
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