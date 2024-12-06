Сетевое издание|18+|Пятница|6 дек 2024|13:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензе нужно больше денег на борьбу с рекламой наркошопов

Печать
Telegram

Пензенской администрации нужно больше денег на уничтожение надписей, рекламирующих наркотики. Имеющегося финансирования не хватает на закупку нужного количества баллончиков с краской.

1 баллончик стоит в среднем около 300 рублей. В 2024-м на выделенные деньги (60 000 рублей) закупили 200 штук - по 50 на каждый район.

«Для выполнения необходимого объема работ по закрашиванию пронаркотических надписей в городе в течение года необходимо в среднем около 2 000 баллончиков краски из расчета: 1 надпись - 1 баллончик. В 2025 году администрация города будет вносить предложение об увеличении финансирования мероприятия», - сообщил замглавы администрации Сергей Волков на заседании комиссии гордумы в пятницу, 6 декабря.

Депутаты поинтересовались, почему при закрашивании нельзя брать обычную баночную краску и тем самым экономить. Волков пояснил, что использование баллончиков более эффективно, с их помощью можно оперативно закрасить надпись.

Замглавы администрации не смог сказать, сколько человек привлекли к ответственности за нанесение запрещенной рекламы. «Мы им ничего не можем предъявить, только порчу чужого имущества», - посетовал Сергей Волков.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте