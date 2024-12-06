Пензе нужно больше денег на борьбу с рекламой наркошопов

06.12.2024 | 12:05

Пензенской администрации нужно больше денег на уничтожение надписей, рекламирующих наркотики. Имеющегося финансирования не хватает на закупку нужного количества баллончиков с краской.

1 баллончик стоит в среднем около 300 рублей. В 2024-м на выделенные деньги (60 000 рублей) закупили 200 штук - по 50 на каждый район.

«Для выполнения необходимого объема работ по закрашиванию пронаркотических надписей в городе в течение года необходимо в среднем около 2 000 баллончиков краски из расчета: 1 надпись - 1 баллончик. В 2025 году администрация города будет вносить предложение об увеличении финансирования мероприятия», - сообщил замглавы администрации Сергей Волков на заседании комиссии гордумы в пятницу, 6 декабря.

Депутаты поинтересовались, почему при закрашивании нельзя брать обычную баночную краску и тем самым экономить. Волков пояснил, что использование баллончиков более эффективно, с их помощью можно оперативно закрасить надпись.

Замглавы администрации не смог сказать, сколько человек привлекли к ответственности за нанесение запрещенной рекламы. «Мы им ничего не можем предъявить, только порчу чужого имущества», - посетовал Сергей Волков.