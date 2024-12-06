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Общество

«МегаФон» разогнал интернет в Пензе и Засечном

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В Пензе и Засечном на 50% увеличилась скорость интернета. Абоненты быстрее загружают сайты в смартфонах и планшетах благодаря тому, что оператор «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в местах с высокой цифровой активностью пользователей.

Работы проведены в Первомайском районе областного центра, где расположены такие важные социальные объекты, как больницы и образовательные учреждения. После запуска базовых станций емкость сети выросла на 50%, пензенцам стала доступна максимальная скорость передачи данных - свыше 100 Мбит/с. Это сравнимо со скачиванием 60 документов размером 1,5 МБ с «Госуслуг» всего за 8 секунд.

В Засечном оператор развернул слой LTE, работающий в средне- и высокочастотном диапазоне, для обеспечения оптимального проникновения сигнала в зданиях и максимальной скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с. Местные жители уже ощутили изменения: дата-трафик в ноябре увеличился на 9% по сравнению с октябрем.

Новое качество связи оценили не только они. Через Засечное проходит дорога из аэропорта в центр Пензы. Теперь туристы, прибывающие в область, смогут быстро выходить в Сеть и делиться новостями с близкими.

«Чтобы каждый клиент без ограничений общался с родными и оперативно получал дополнительные услуги через мобильный интернет независимо от местоположения, за 11 месяцев этого года наши специалисты модернизировали и построили свыше 150 объектов инфраструктуры как в крупных городах, так и в сельской местности. При выборе территорий мы ориентируемся на собственные аналитические данные, которые помогают определить загруженные локации», - рассказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

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