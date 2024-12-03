На квартиры от «Территории жизни» можно получить скидку до 677 тыс.

03.12.2024 | 16:00

Несмотря на ужесточение условий покупки недвижимости, у молодых семей остается потребность в ней. Но высокая ключевая ставка, ограниченные банковские лимиты, повышение требований к заемщикам уменьшают возможность приобретения жилья. К тому же, по мнению экспертов, с начала 2025 года неминуемо повышение цен на квартиры в новостройках.

«Если мы сравним цены на недвижимость на первичном рынке за последние несколько лет, то увидим, что стоимость квадратного метра постоянно увеличивается. И в 2025 году эта тенденция продолжится. Поэтому самое время купить квартиру перед началом нового года, воспользовавшись выгодными новогодними акциями, от ГК «Территория жизни» по справедливой цене», - прокомментировала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Специально для покупателей застройщик запустил акцию «Новогоднее комбо 2025» на готовые квартиры, в которые можно сразу переехать. В нее входят:

1. Новогодняя скидка до 9% * на квартиры в ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия» с выгодой до 677 000 рублей. Предложение будет выгодно тем, кто пользуется банковскими вкладами. Купив квартиру сейчас и вложив средства в недвижимость, можно получить дополнительную скидку 9%. Предложение распространяется на готовые квартиры с отделкой и техникой. Фиксируется цена квартиры, а размер скидки выше, чем проценты по вкладу.

2. Беспроцентная рассрочка от застройщика ** - предложение также распространяется на готовые квартиры.

3. Льготная семейная ипотека со ставкой от 6% на весь период кредитования ***. В качестве первоначального взноса можно использовать сертификат на материнский капитал.

4. Выгодный Trade-in ****. До получения ключей и переезда в новую квартиру от «Территории жизни» покупатель живет в прежней квартире. Команда застройщика поможет с оформлением сделки, проведением документов и реализацией жилья.

Быстрый и комфортный переезд возможен благодаря готовой отделке Smart PRO. Клиент, выбравший квартиру в ЖК «Лугометрия» и «Арбековская застава», получает:

- флизелиновые обои;

- прочный ламинат светлых тонов;

- натяжной потолок с точечным освещением;

- укомплектованные сантехникой санузел и ванную комнату;

- межкомнатные двери;

- стиральную машину.

Также в комплектацию Smart Pro входит кухонный модуль с мойкой и смесителем.

Выбрав свою акцию из «Новогоднего комбо 2025», можно сделать себе самый важный подарок перед праздниками. Для связи с менеджерами нужно оставить заявку на покупку квартиры со скидкой, заполнив форму на сайте.

Подробности об акции - на сайте территорияжизни.рф или в офисах, которые работают без выходных и перерывов по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (9:00 – 21:00); ул. Яшиной, 12 (9:00 – 21:00).

Интересующие вопросы можно задать менеджеру по телефону 203-000.

* В рамках предложения «Новогоднее комбо 2025» потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру на особых условиях. При покупке квартиры, расположенной по адресам: г. Пенза, ул. Яшиной, 8; Яшиной, 6; Яшиной, 2; ул. Генерала Глазунова, 11, - и полной оплате суммы сделки клиенту предоставляется дополнительная скидка 9% со стоимости приобретаемого жилья. Агентский договор на ООО «МК» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры (за вычетом суммы агентского договора).

Расчет произведен для 3-комнатной квартиры площадью 71,6 кв. м, расположенной по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11, 5-й этап. Объект введен в эксплуатацию.

** В рамках предложения потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру на особых условиях. Застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос - от 50% стоимости приобретаемой квартиры в течение 2 дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж по рассрочке должен составлять не менее 25 тыс. рублей. Период рассрочки - не более 7 месяцев. При заключении договора рассрочки заключаются 2 договора: агентский на ООО «МК» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры (за вычетом суммы агентского договора на счет эскроу).

*** Ставка от 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Валюта - рубль РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо ребенка, в отношении которого установлена категория «ребенок-инвалид», либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. ПСК - 7,301-25,361%. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

**** Название рекламной акции - «Выгодный trade-in». При заключении договора на платное бронирование с ООО «КМ» производится выкуп недвижимости по рыночной цене по итогам оценки и согласования с собственником ООО «РИЭЛТИ П». После проведения выкупа клиент заключает договор на приобретение квартиры в ЖК «Арбековская застава». При покупке квартиры по адресу: ул. Генерала Глазунова, 6, - в рамках программы trade-in клиент может проживать в своей квартире в течение 4 месяцев (не более) до ее реализации на период проведения отделочных работ в приобретенной квартире. Срок действия акции - с 15.11.2024 по 15.01.2025. Акции не суммируются.

Реклама. Заказчик - ООО «МК».