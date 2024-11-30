Вадим Супиков поздравил аграриев с профессиональным праздником

30.11.2024 | 10:23

В пятницу, 29 ноября, в правительстве Пензенской области поздравили с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В мероприятии приняли участие губернатор Олег Мельниченко, председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков, а также руководители и сотрудники агропромышленных предприятий.

Отличившимся производственникам вручили федеральные и региональные награды. Кроме того, дипломами губернатора отметили победителей соревнования в сфере «Сельское хозяйство» среди муниципальных районов, предприятий, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

«Пензенская область демонстрирует уверенный рост отраслевых показателей, увеличение объемов сельхозпродукции. За выдающимися результатами стоят трудолюбивые, преданные своему делу люди. Опытные профессионалы, которые успешно совмещают передовые знания и традиционные методы земледелия и животноводства. Благодаря вашим усилиям пензенцы обеспечиваются качественными и доступными продуктами питания», - обратился к работникам сельского хозяйства спикер Заксобра Вадим Супиков.

Он добавил, что налоговые преференции способствуют открытию новых высокотехнологичных производств, модернизации инфраструктуры. Крупные предприятия и фермерские хозяйства привлекают молодежь, улучшают качество жизни на сельских территориях.

Вадим Супиков выразил аграриям признательность за самоотверженный труд и любовь к родной земле. Он вручил передовикам производства награды Законодательного собрания Пензенской области.