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Общество

Для школьников из микрорайона Маяк могут предусмотреть автобус

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В Пензе после закрытия проезда по улице Ерик в понедельник, 25 ноября, с проблемами столкнулись школьники, живущие в микрорайоне Маяк. Теперь им практически невозможно добраться до ГПЗ-24.

«Первый день показал, что только пешком. Может, уже пустить школьный автобус на это время?» - спросил на странице губернатора во «ВКонтакте» пензенец Сергей Р.

На обращение мужчины ответил представитель управления образования города.

«Ваше пожелание будет учтено, и в случае поступления новой партии школьных автобусов будет рассмотрен вопрос о выделении автобуса на данный маршрут», - написал он.

Улицу Ерик закрыли в связи с расширением проезда под железнодорожными путями. Жители Маяка сразу же стали жаловаться в социальных сетях на то, что остались без транспортного сообщения.

«59-я и 73-я маршрутки ходят 2 раза - утром и вечером. То есть нужно пешком ходить либо до остановки «Автоколонна» на Измайлова, либо до «Скидкино» на Злобина», - объяснил местный житель в комментариях телеграм-канала ЦУР.

Теперь горожане с Маяка до центра вынуждены добираться с пересадками.

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