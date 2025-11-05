Общество

В полиции рассказали о запуске детских сим-карт

Телеграм-канал МВД РФ «Вестник киберполиции» рассказал о планируемом запуске в России детских сим-карт. С их помощью несовершеннолетних можно будет защитить от мошенников.

Полицейские перечислили особенности новых сим-карт. Среди них:

- ограничение на взаимодействие с незнакомыми номерами и ресурсами. Разрешены только проверенные контакты и сайты;

- уведомление о подозрительных действиях. Система автоматически проинформирует родителей о поступлении необычных звонков и попытках мошенничества.

Кроме того, местонахождение ребенка можно будет отслеживать в режиме реального времени.

Такой же подход планируется применить к пожилым людям. Они смогут назначить доверенное лицо через «Госуслуги», которое получит доступ к их геоданным.

«Реализация проекта будет сопровождаться работой с операторами связи и разработчиками сервисов, чтобы обеспечить как эффективность, так и соблюдение прав пользователей», - рассказали специалисты.

