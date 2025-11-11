Строительство школы № 25 на ул. Калинина находится под вопросом

В Пензе решают вопрос, стоит ли возводить школу № 25 на Южной Поляне (улица Калинина, 99Б). Из-за недостаточной площади участка здание не сможет вместить большое количество учеников, рассказал министр образования региона Алексей Фомин.
«Территория школы чуть более 13,5 тыс. кв. метров. По современным СНиПам (строительным нормам и правилам. - Прим. ред.) садится туда школа максимально в 280 мест. На сегодняшний день вопрос посадки данной школы у нас прорабатывается», - пояснил чиновник во время прямого эфира во «ВКонтакте» во вторник, 11 ноября.
Рядом в этом микрорайоне нет свободной территории, где можно построить здание, рассчитанное более чем на 280 мест.
«Сейчас обсуждается вопрос, имеет ли смысл именно строить на 280 мест либо мы находим место на другой территории. 550 мест - это стандартные типовые школы, которые у нас строились. Такой школе нужен участок более 30 тыс. кв. метров», - пояснил Алексей Фомин.
Школу № 25, построенную в 1953 году, снесли в 2023-м, так как дальнейшая эксплуатация здания из-за выявленных недостатков в кровле и несущих конструкциях стала невозможной.
Образовательное учреждение было рассчитано на 625 мест.
Учеников распределили в другие школы. Пензенцам пообещали построить на месте снесенного здания другое. В сентябре 2024 года горожан обеспокоила информация, что в новом учреждении будет всего 250 мест.
Новости по теме
- «Термодом» предлагает квартиру в «Созвездии» с выгодой 475 660 руб.
- Предложение от «Термодома»: 2-комнатная за 30,7 тыс. в месяц
- Пензенский девелопер вошел в топ-5 в России
- В России появятся школьные лиги по основным видам спорта
- Владимир Путин поручил поддержать авторитет учителей физкультуры
- Ремонт школы в Пачелме снова не закончили в срок
- Стали известны подробности о строительстве крематория в Пензе
- Квартиры в ЖК «Радужные дворы» стали доступнее для семей с детьми
- На строительство школы в Арбекове выделили еще почти 0,5 млрд
- Квартиры в ЖК Supernova можно купить со скидкой 1 500 000 рублей
Последние новости
- Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты
- Новую поликлинику Кузнецка продолжают оснащать оборудованием
- Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ
- 12 ноября возможны магнитные бури уровня G3-G4
- В 2025-м в Сурское водохранилище выпустили 429 000 толстолобиков
- 12 ноября планируются отключения света в 6 микрорайонах
- Небо над Пензенской областью закрыли для полетов
- Эксперт назвал неочевидную причину увеличения счетов за электричество
- У 32% пензенцев удалось обнаружить рак легких на ранней стадии
- 11 ноября пензенцам снова пригодятся зонты
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!