Строительство школы № 25 на ул. Калинина находится под вопросом

11.11.2025 | 13:08

В Пензе решают вопрос, стоит ли возводить школу № 25 на Южной Поляне (улица Калинина, 99Б). Из-за недостаточной площади участка здание не сможет вместить большое количество учеников, рассказал министр образования региона Алексей Фомин.

«Территория школы чуть более 13,5 тыс. кв. метров. По современным СНиПам (строительным нормам и правилам. - Прим. ред.) садится туда школа максимально в 280 мест. На сегодняшний день вопрос посадки данной школы у нас прорабатывается», - пояснил чиновник во время прямого эфира во «ВКонтакте» во вторник, 11 ноября.

Рядом в этом микрорайоне нет свободной территории, где можно построить здание, рассчитанное более чем на 280 мест.

«Сейчас обсуждается вопрос, имеет ли смысл именно строить на 280 мест либо мы находим место на другой территории. 550 мест - это стандартные типовые школы, которые у нас строились. Такой школе нужен участок более 30 тыс. кв. метров», - пояснил Алексей Фомин.

Школу № 25, построенную в 1953 году, снесли в 2023-м, так как дальнейшая эксплуатация здания из-за выявленных недостатков в кровле и несущих конструкциях стала невозможной.

Образовательное учреждение было рассчитано на 625 мест.

Учеников распределили в другие школы. Пензенцам пообещали построить на месте снесенного здания другое. В сентябре 2024 года горожан обеспокоила информация, что в новом учреждении будет всего 250 мест.