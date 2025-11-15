В стране и мире

Госдума захотела запретить продавать детям имитирующие алкоголь напитки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что парламент обсуждает возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь.

По его словам, в последние годы наблюдается рост продажи таких напитков.

По его данным, около 6 процентов детей в возрасте 10-13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино, а среди детей 16-17 лет этот процент достигает 21.

«Врачи отмечают пагубное воздействие такой продукции на несовершеннолетних. Например, пристрастие к вкусу алкогольных напитков делает их более привлекательными в будущем. Кроме того, это ритуал, ассоциирующийся с удовольствием и имитирующий поведение взрослого. Такой интерес ребенка может перерасти во вредную привычку», - утверждает глава Госдумы.

Источник — lenta.ru
