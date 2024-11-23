В Пензе пообещали разобраться с часовыми пробками на ул. Урицкого

23.11.2024 | 14:50

Жители Пензы в будни по утрам попадают в пробку на улице Урицкого. Движение затруднено на участке от ресторана «Бочка» до «Муравейника».

На заторы горожане пожаловались в соцсетях. «Это просто безобразие! Время в пути составляет 45 минут. И так - каждое утро! Виной всему светофор на перекрестке. За 20 секунд успевают проехать 2-3 машины. А время движения с другой стороны - 74 секунды», - говорится в посте во «ВКонтакте».

На обращение обратил внимание представитель Управления ЖКХ Пензы.

«В настоящее время специалисты ГБУ «Безопасный регион» занимаются вопросом регулирования режима работы светофорного объекта на пересечении улиц Урицкого и Бакунина», - сообщил он.

Сроки работ не указаны.

Ранее в Пензе сделали трехполосной другую проблемную улицу, славящуюся своими пробками, - Кураева. На отрезке между улицами Кирова и Московской преимущество полос отдано машинам, направляющимся в сторону Измайловского моста, а от Московской до улицы Володарского - в сторону Красной.